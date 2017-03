Der zweite Teil gehört dann Axel Milberg und Sibel Kekilli. Halb knurrend, halb fasziniert begibt sich Milberg als Kommissar Borowski mit Sarah Brandt ins Darknet, jenen Teil des Internets, der nur auf Umwegen zu erreichen ist und in dem einiges Gutes, aber eben auch viel Böses stattfindet. Hier eben: Auftragsmorde. Dass es ausgerechnet der Staatsanwalt ist, der die Morde in Auftrag gibt, weiß man spätestens ab der Szene: Der Staatsanwalt prahlt vor der schönen Sarah Brandt mit den vielen Mordversuchen, die er schon überlebt hat – und beißt dann beherzt in Pralinen, die er gerade anonym erhalten hat. So manche Diktatur auf diesem Planeten könnte drastisch abgekürzt werden, wenn die Tyrannen einfach alles futterten, was man ihnen zuschickt.