"Kriegssplitter" in Luzern So wird der Schweizer "Tatort" am Sonntag

Darum geht's

Ein Mann fällt in einem Hotel aus dem Fenster in die Tiefe und stirbt. Es ist das Hotel, in dem sich Kommissar Flückiger gerade zu einem Schäferstündchen mit einer verheirateten Frau trifft. Beruflich steht damit ein neuer Fall an, privat hat das Konsequenzen: Denn durch die Vernehmungen kommt die Affäre ans Licht. Die Ermittlungen decken schließlich auf, dass es sich bei dem Toten um einen investigativen Journalisten handelt, der über die Gräueltaten der Tschetschenienkriege recherchierte. In den Fokus der Kommissare gerät der mutmaßliche Kriegsverbrecher Ramzan Khaskhanov (Jevgenij Sitochin), der unter falschem Namen in der Schweiz lebt.