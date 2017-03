Anschlag in London Zahl der Toten steigt auf 5 - Polizei stürmt Wohnung

Im Zentrum von London rast ein Autofahrer in Fußgänger, attackiert einen Polizisten mit einem Messer. Der Attentäter soll lvom "internationalen Terrorismus inspiriert" gewesen sein. Am nächsten Tag wird in Birmingham eine Wohnung gestürmt.