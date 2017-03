Kreissägen-Mord von Haar Verteidigung: Angeklagte "immer verwirrter"

München - Im Prozess um den grausamen Kreissägen-Mord in der Studenten-WG sieht sich die Angeklagte nicht in der Lage, Details zum Tatverlauf zu schildern. "Je länger der Prozess dauert, umso verwirrter ist meine Mandantin", sagte die Verteidigerin Birgit Schwerdt am Freitag vor dem Landgericht München I. Wenn die Angeklagte in ihrer Zelle den Prozess rekapituliere, "verliert sie sich".