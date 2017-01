Der Mann hatte sich mehrere Stichverletzungen zugezogen, an denen er letztlich starb. Auch die Identität der Leiche ist geklärt: Der Tote war 26 Jahre alt, kam aus Syrien und wohnte in der Unterkunft für Asylbewerber in Unterleiterbach. Die Kriminalpolizei Bamberg hat eine Sonderkommission eingerichtet, um die Todesumstände zu klären und Hinweise auf den oder die Täter zu erlangen.