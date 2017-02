"Kreativ, weltoffen" Levina: So tickt die deutsche ESC-Hoffnung

Inzwischen lebt die 25-Jährige in Berlin und London. "Musik ist mein Leben. Für mich gibt es keine Alternative, keinen Plan B", so Levina im Interview mit der "Berliner Morgenpost". Dafür stehe auch ihre Tätowierung am rechten Unterarm. "Plan A" hat sie sich in geschwungener Schrift in die Haut stechen lassen.

Bewerbung war "spontan"

Zur deutschen ESC-Hoffnung 2017 wurde sie aber trotz aller musikalischer Ambitionen zufällig. "Das war eher spontan. Meine beste Freundin hat mir den Link zum Bewerbungsportal geschickt", sagte sie ebenfalls der "Berliner Morgenpost". Mit ihrer Eigenkomposition "How To Dance" bewarb sie sich als Kandidatin und schaffte es prompt unter die fünf Teilnehmer von "Unser Song für Kiew".

Mit Levina gibt es auch eine kleine Premiere beim Eurovision Song Contest. Denn zum ersten Mal hat sich eine Kandidatin aus Berlin durchgesetzt. In über 60 Jahren ESC-Geschichte könnte der Song Contest dann 2018 erstmals in die deutsche Hauptstadt geholt werden. Lena Meyer-Landrut trat bei ihrem Auftritt als Titelverteidigerin 2011 nämlich in Düsseldorf auf. Jetzt muss Levina nur noch Punkte holen...