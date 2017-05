"Mal ein anderes Endspiel"

Kapitän Alexander Meier und der nach seiner Krebserkrankung zurückgekehrte Marco Russ waren damals schon dabei. "Ein Pokalfinale ist für uns nichts Alltägliches. Das schafft Eintracht Frankfurt vielleicht alle zehn bis 15 Jahre einmal", sagte Bobic, der den Pokal als Profi 1997 mit dem VfB Stuttgart gewonnen hatte: "Und ich glaube, viele Fußballfans in Deutschland freuen sich auch, dass es mal ein anderes Endspiel gibt als Bayern München gegen Borussia Dortmund."

Viel deutlicher als beim zum deutschen Klassiker gewordenen Duell der Branchenführer tritt in diesem Jahr ein Team als Favorit an. "Man muss nur auf den Kader und die Qualität in der Offensive schauen", sagte Bobic: "Wir sind der krasse Außenseiter. Aber trotzdem ist es wie in der Bundesliga - wie viele Spiele haben wir gehabt, wo vorher alle falsch getippt haben."

"Unfassbares Verletzungspech"

Vor allem aber gab es in diesem Jahr elf (von 18) Ligaspiele, die Frankfurt verloren hat - teils nach erschreckend schwacher Leistung. Nach Abschluss der Hinrunde lag das Team von Trainer Niko Kovac, der die Eintracht im vergangenen Jahr vor dem Abstieg bewahrt hat, noch auf einem Europacupplatz.

"Das hatte sicherlich auch seine Gründe. Wir hatten zwischenzeitlich unfassbares Verletzungspech und haben manchmal einfach unter unseren Möglichkeiten gespielt - genauso, wie wir in der Hinrunde über unseren Möglichkeiten gespielt haben", sagte Bobic: "Das ist aber eine ganz normale Geschichte. Wir sind Eintracht Frankfurt. Dieses Selbstverständnis haben wir noch nicht, dass wir sagen: 'Wir rocken jetzt die Liga'."

In Berlin will das Kovac-Team dennoch "rocken" - weit mehr als 20.000 Fans werden sich dafür auf den Weg in die Hauptstadt machen. Die, die keine Karte haben, feiern beim offiziellen Fanfest am Alexanderplatz. Wahrscheinlich bis tief in die Nacht. Und hoffentlich friedlich.

