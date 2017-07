Das Klinikum rechtfertigt das Vorgehen

Marten Scheibel, Sprecher der Helios Kliniken GmbH, rechtfertigt das Handeln der Mediziner: "Wer gehen will, kann gehen, sonst wäre das Freiheitsberaubung. In der Notaufnahme können Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit sagen, dass Sie jetzt das Krankenhaus verlassen möchten. Außer Sie haben Medikamente bekommen, die dagegensprechen, weil sie sich so selbst oder andere gefährden", erklärt er.

Zur bösen Vermutung, man hätte sich vielleicht nicht genug um die sichere Heimfahrt des Patienten gekümmert, weil er ausländischer Herkunft sei, sagt der Pressemann: "Wir haben einen Versorgungsauftrag. Jeder wird unabhängig von seiner ethnischen Herkunft behandelt." Das Pflegepersonal würde immer fragen, ob man ein Taxi brauche: "Wenn jemand aber sagt, er geht allein, können wir auch nichts machen."

Die Ehefrau hätte Ridha C. mitten in der Nacht natürlich aus der Klinik abgeholt. Denn ihr Mann ist chronisch krank. Er hatte schon zwei Herzinfarkte. Seine Familie aus Pasing ist besonders groß: Dazu gehören vier Töchter und vier Söhne im Alter zwischen 21 und 32 Jahren.

Ehepaar ist in der Klinik bekannt

Der Fall von Ridha C. ist ein seltsamer Fall, zu dem es allerdings eine unschöne Vorgeschichte gibt: Der Klinik ist die Ehefrau seit 2011 bekannt, weil sie wegen eines Behandlungsfehlers bei ihrer Rücken-OP lange Schmerzen hatte. Es gab einen heftigen Streit. Für Angelika C. ist das Krankenhaus in Pasing seitdem "ein rotes Tuch". Angelika C. hat angeblich sogar in diesem Krankenhaus Hausverbot: Helios-Sprecher Marten Scheibel meint dazu vorsichtig: "Ich kann nicht sagen, dass das Ehepaar nie Hausverbot bekommen hat."

Bleibt nun die Frage: Übertreiben die Pasinger? Wollen sie der Helios Klinik mit der spektakulären Nacht-Aktion "Heimlaufen in Unterhose" eins auswischen? Oder hat dem Patient Ridha C. das morphinhaltige Beruhigungsmittel wirklich so zugesetzt, dass er, nicht ganz Herr seiner Sinne, halbnackt heimlief? Eine verquere Lage, in der es aktuell keine befriedigende Antwort gibt.

