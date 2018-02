Krank vor Millionenpublikum Nationalhymne mit Grippe: Pink ist der wahre Super-Bowl-Champ

Ein Millionenpublikum sah am Sonntag zu, wie Pink (38, "What About Us") die US-Nationalhymne beim Super Bowl sang. Dieser Auftritt war das Ziel der Sängerin, seit sie Whitney Houston 1991 dabei erlebt hatte, erklärte die 38-Jährige. Allerdings hatte Pink mit einem großen Problem zu kämpfen: Sie hat die Grippe. Dennoch kämpfte sich die Grammy-Gewinnerin durch - und erntete dafür viel Lob und Anerkennung. "Jeder, der die Nationalhymne mit so viel Würde singen kann, wenn er die Grippe hat, ist für mich eine Legende", hieß es unter anderem auf Twitter.