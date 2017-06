Kraft der Natur Windhose verwüstet Alleen in Mecklenburg-Vorpommern

Durch den mecklenburgischen Ort Suckow ist eine Windhose gefegt. Der Luftwirbel hat nach Angaben der Polizei am Dienstagabend diverse Bäume in dem Ort im Landkreis Ludwigslust-Parchim nahe der Autobahn 24 umgeknickt. Auch einige Dächer und ein Spielplatz wurden durch Sturmböen beschädigt. "Zum Glück wurde niemand verletzt", berichtete Bürgermeister Jürgen Kühl am Mittwoch. Die Windhose sei vor allem durch zwei Alleen aus Linden und Kastanien in dem 400-Einwohner-Ort gezogen.