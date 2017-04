Bamberg schwächelt

Durch den Sieg gegen die Thüringer hat sich der FC Bayern auf jeden Fall schon mal das Heimrecht für das Viertelfinale gesichert, Bryce Taylor und Co. beginnen die Endrunde also am 6. Mai (20.30 Uhr) mit einem Heimspiel im Audi Dome und lauffen auch am 13. Mai (20.30 Uhr) wieder zu Hause auf. Ziel der Bayern (46:6 Punkte) ist es nun, Rivale Bamberg (48:6) in den verbleibenden sechs Spielen noch von Platz zwei zu verdrängen. Der deutsche Meister schwächelt derzeit leicht und konnte beim 71:70 in Göttingen die dritte Liga-Pleite in Folge nur knapp verhindern.