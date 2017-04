Krach in Bad Wörishofen Erst Sex, dann Streit auf geparktem Auto

Spektakulärer Abflug Das stinkt! 21-Jähriger fährt kopfüber in die Güllegrube

Einen kuriosen Abflug machte ein 21-Jähriger in Markt Erlbach in Mittelfranken: Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich mehrfach und landete schließlich in der Güllegrube.