Fans der US-Krimiserie "NCIS" können ab sofort auch in Deutschland mit ihrem iPhone auf Verbrecherjagd gehen. In "NCIS: Hidden Crimes" gilt es dem bekannten Ermittlerteam unter die Arme zu greifen.

Am 20. September geht die weltweit äußerst erfolgreiche Krimi-Action "NCIS" in die nächste Runde. Dann startet in den USA die mittlerweile 14. Staffel. In Deutschland gehen iPhone-, iPad- und iPod-Touch-Nutzer ab sofort selbst auf Verbrecherjagd - im Mobile Game "NCIS: Hidden Crimes". Und auch auf Android-Geräten klären Spieler Mord- und Kriminalfälle auf.