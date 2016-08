Blackout nach dem Knockout: Bayer Leverkusens Torhüter Bernd Leno wurde beim Bundesliga-Start in Mönchengladbach gleich zweimal am Kopf getroffen. An die ersten 35 Minuten der partie kann sich der Keeper nicht mehr erinnern...

Leverkusen - Es war der Knockout des ersten Bundesliga-Spieltags: Bayer Leverkusens Torwart Bernd Leno ist im Spiel in Möchengladbach (1:2) von Oscar Wendts Schuss in der 21. Minute derart hart am Kopf getroffen worden, dass sich bei dem Nationalkeeper in der Rückschau große Gedächtnislücken auftun.