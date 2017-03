Kopfgeldprämie am städtischen Klinikum 1000 Euro Prämie für einen Pfleger

München - Man muss nur mal auf die Stellenangebote beim Städtischen Klinikum klicken, dann wird einem das Ausmaß des Krankenpflege-Notstands in München klar: 13 Krankenschwestern- und Pfleger fehlen gerade allein im Bereich Pädiatrie-/Kindermedizin, neun in der Kardiologie, sieben in der Intensivmedizin. In der Herzchirurgie, Neurologie und Geriatrie schaut’s nicht viel besser aus.