Sting ist eine Show, auch ohne Showeffekte

Der Sound, den dieses Quartett in die Olympiahalle schickt – teilweise unterstützt von einem Bandoneon-Spieler und Joe Sumner als Background-Sänger – ist so präzise und klar wie auf Platte, aber so voller Power, wie das nur live möglich ist. Und so klingen „Spirits in the Material World“, „Walking on the Moon“, „Message in a Bottle“, „So Lonely“ und viele weitere Rocknummern einfach umwerfend. Sting spielt sie oft übergangslos, alles wirkt wie aus einem Guss, die Show ohne alle Showeffekte ist ein Vergnügen. Und man muss diesen Mann live hören, um wirklich zu ermessen, was für ein begnadeter Sänger er ist. Die 8.000 Zuschauer in der nicht ausverkauften Olympiahalle sind völlig begeistert, als er nach „Roxanne“ die Bühne verlässt. Mit den vier Zugaben, zuletzt den Balladen „Every Breath You Take“ und„Fragile“, endet ein großartiges Konzert.