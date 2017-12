Statt am 5. Dezember ein Konzert in New Orleans zu geben, liegt John Mayer (40) derzeit auf einem Operationstisch. Der "Your Body is a Wonderland"-Sänger muss wegen seines Blinddarms notoperiert werden, wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet. Mayer sei am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) in ein Krankenhaus gebracht worden und werde zu dieser Stunde operiert.