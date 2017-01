An diesem Wochenende lädt die LMU Studieninteressierte wieder zum Tag der offenen Tür. Veranstaltet wird er von der Studienberatung – und auch dort kennt man sie: die überbesorgten Helikoptereltern. "Ich erinnere mich an zwei junge Herren, die mit ihren Müttern kamen", erzählt Veronika Schmideder. Die 33-Jährige arbeitet bei der Zentralen Studienberatung. "Die Mütter waren bis an die Zähne bewaffnet mit Aktenordnern und haben eine Stunde lang so detailverliebte Fragen gestellt, wie ich sie nie gehört habe. Die Söhne saßen still daneben."