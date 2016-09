Lückenlose Kontrollen angekündigt

Am Haupteingang stehen Ordner in Zweierreihen. Ein Mann in Tracht mit einem Rucksack über der Schulter wird gestoppt. Ein Ordner kontrolliert den Inhalt und schickt den Mann dann zur Gepäckaufbewahrung weiter. Währenddessen schlendern drei vier Wiesn-Besucher mit größeren Taschen und Rucksäcken entspannt an den Wachleuten vorbei. Die angekündigten lückenlosen Kontrollen funktionieren zumindest am ersten Wochenende noch nicht so richtig.

Dabei haben die Ordner noch Glück. Der Andrang ist geringer als an einem normalen Wiesnwochenende bei Kaiserwetter. Die Stadt schätzt eine halbe Million Besucher. „Da muss bei den Kontrollen durch die Sicherheitsdienste noch nachjustiert werden“, heißt es bei der Polizei.

"Ein bisserl an, wie ein Besuch im Zoo"

Oben an der Theresienhöhe pilgern die Wiesn-Besucher in Scharen neugierig am Sicherheitszaun vorbei. „Das fühlt sich ein bisserl an, wie ein Besuch im Zoo“, scherzt ein Student aus München. Entspannt schlendern er und seine Freunde am Zaun zur Bavaria.