Kontakt mit Verdächtigen Bericht: Zwölfjähriger sorgte für Festnahme der Terrorverdächtigen

Der Fall des Zwölfjährigen hatte Ende vergangenen Jahres für Aufsehen in Deutschland gesorgt. Der in Ludwigshafen geborene Junge soll Kontakt zu radikalen Islamisten gehabt haben. Da er strafunmündig ist, wurde er auf richterlichen Beschluss in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht. Die Ermittler in Wien hatten am Montag bestätigt, dass der 17-Jährige Kontakt in Kontakt zu einem strafunmündigen Kind gestanden hatte, dabei aber offen gelassen, um wen es sich handeln könnte.