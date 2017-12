Die Zuschauer haben das Sagen

In "Das Ding des Jahres" präsentieren in jeder Sendung acht Erfinder in vier Zweier-Duellen ihre Erfindungen. Die Juroren begutachten im Anschluss an die Präsentationen die vorgestellten "Dinge" und fällen ihr persönliches Urteil.

Die Entscheidung liegt schließlich beim Studiopublikum. In jeder Sendung wählt das Publikum zudem unter den vier Duell-Siegern eine Erfindung für das große Live-Finale aus. Per Voting entscheidet dann ganz Deutschland im Finale, "Das Ding des Jahres". Der Sieger darf sich über einen Werbedeal in Höhe von 2,5 Millionen Euro freuen.