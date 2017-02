Krefeld - Den großen Fußball verfolgt Rolf Schafstall nur noch von der Couch. "Der VfL Bochum oder Fortuna Düsseldorf wären in der Nähe, aber was soll ich da? Da ist eh nichts mehr los", sagt Schafstall, der am heutigen Mittwoch (22. Februar) seinen 80. Geburtstag im engen Freundes- und Familienkreis feiert.