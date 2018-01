München - Hasas Ismaik war per Telefon dazu geschaltet, als es um die Nachfolge von Markus Fauser ging. Doch der Geldgeber bekam nicht den Kandidaten, den er gerne gehabt hätte - sondern Michael Scharold. Der bisherige "Head of Finance" folgt auf Markus Fauser und will den Sanierungskurs fortsetzen.