"Kommunaler Außendienst" Stadt-Schandis: Bisher viel zu wenige Bewerber

München - Der Bierpreis auf der Wiesn, klar. Aber ansonsten gab es wenige Rathaus-Debatten, die in diesem Frühjahr für Aufsehen gesorgt hätten. Die einzige Ausnahme: der "kommunale Außendienst". In der AZ hatte Michael Kuffer, damals in der CSU für die Sicherheitsthemen zuständig, gefordert, die Sheriffs mit Schusswaffen auszustatten. Es folgte ein rot-grüner Aufschrei.