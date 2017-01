Doch die Bayern bestanden diese Nervenprobe letztlich souverän, über Bonn qualifizierten sie sich für das Top-Four-Turnier am 18. und 19. Februar in der Bundeshauptstadt. „Wir waren uns bewusst, um was es ging. Wir haben uns in der Halbzeit klargemacht, dass wir nicht als Verlierer vom Court gehen wollen und nicht so agieren können wie im zweiten Viertel“, meinte Forward Danilo Barthel. Da hatte sein Team die schon distanzierten Bonner wieder auf einen Punkt herankommen lassen.