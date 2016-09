Jetzt wird's schmutzig! Seit Wochen werden die Eheprobleme von Cathy und Richard Lugner in der Öffentlichkeit ausgetragen. Jetzt folgt laut österreichischen Medien der nächste Schritt: Sie verklagt ihren Mann!

Wien - Die Ehekrise zwischen Cathy und Richard Lugner erreicht ihren Höhepunkt: Denn die 26-Jährige hat nun einen Anwalt eingeschaltet, um gegen Mörtel vorzugehen. Der Grund: Sie verklagt ihren Mann wegen Verleumdung. In einem Interview mit "ÖSTERREICH" hatte Richard Lugner behauptet, ihm seien Fotos zugetragen worden, auf denen Cathy in einem Kölner Club stark alkoholisiert und in Begleitung von männlichen Bekannten zu sehen sei.