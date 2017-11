Kommt Heldt aus Hannover? Krisen-Kölner halten halbherzig an Stöger fest

Diese generelle Entscheidung über Stögers langfristige Zukunft will der FC offenbar dem neuen Sportchef überlassen. Die Verpflichtung von Wunschkandidat Horst Heldt gestaltet sich nach ungeschickten Aussagen Schumachers aber schwieriger als ohnehin schon. "Wir haben natürlich mitbekommen, dass in Hannover in der Führungsriege so einige Dinge nicht stimmen", hatte der frühere Nationaltorhüter bei Sky gesagt und damit 96-Präsident Martin Kind mächtig verärgert.