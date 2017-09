Was Klub-Rekord bei den Knappen wäre. Angeblich liegt das Angebot Goretzka bereits vor, doch der wolle noch die sportliche Entwicklung des Teams abwarten, heißt es. Wenn er sein Arbeitspapier nicht vorzeitig verlängert, darf Goretzka ab Januar frei mit Interessenten verhandeln – und dann ablösefrei wechseln. Was immer ein schönes Handgeld gibt.

Genau wie Tolisso

Doch wo soll Goretzka bei den Bayern spielen? Als Sechser? Ganz so defensiv, das behagt ihm nicht. Außerdem haben die Bayern dort den Spanier Thiago (26 Jahre alt, Vertrag bis 2021), der, wenn er fit ist, einen Stammplatz hat. Als Alternative verpflichtete man Sebastian Rudy (27/2020) aus Hoffenheim. Als Achter? Goretzka ist ein klassischer Achter. Genau wie Corentin Tolisso (23), für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon gekommen, er unterschrieb bis 2022.

Außerdem ist da Arturo Vidal (30). Der Chilene, dessen Vertrag bis 2019 läuft, kann als Irrwisch und "Agressive Leader" überall im Mittelfeld eingesetzt werden. Als Zehner? Weil Goretzka schussstark und torgefährlich (16 Tore und 13 Vorlagen in bislang 123 Pflichtspielen für Schalke) ist, könnte der gebürtige Bochumer auch auf der Zehnerposition hinter einer Spitze agieren.

Da gibt es aber Müller

Doch da gibt es ja Thomas Müller (28/2021) und James Rodríguez (26), für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehen. Viel Betrieb also auf allen Positionen. Unwahrscheinlich, dass einer der sechs Genannten aus dem aktuellen Kader den Verein im kommenden Sommer verlässt – aber man weiß ja nie. Und falls Trainer Carlo Ancelotti dann nicht mehr im Amt sein sollte, werden die Karten ohnehin neu gemischt. Vorerst also kann sich Goretzka weiter nur empfehlen. So wie mit seinem Siegtor am Samstag beim 2:1 in Bremen.

