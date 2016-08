22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: Animals

Angelika Weiss (Angelika Barsch) ist empört: Kriminalhauptkommissar Batic (Miroslav Nemec) lässt sie einfach abblitzen, als sie bei ihm die Kosmetikfirma Pelzer wegen unerlaubter Tierversuche anzeigen will. Batic und sein Kollege, der Hauptkommissar Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl), sind bei der Mordkommission und können deshalb Angelika Weiss in dieser Sache nicht helfen, obwohl sie ihr Anliegen mit erschütternden Fotos beweisen kann. Wenig später werden Batic und Leitmayr an den Fundort einer Leiche gerufen: Sie erkennen in der Toten Angelika Weiss wieder.

22:00 Uhr, BR, Pfarrer Braun: Ausgegeigt!

Bischof Hemmelrath (Hans-Michael Rehberg) hat eine Stradivari aus dem Kirchenbesitz an die junge Virtuosin Bridget (Sólveig Amarsdóttir) verliehen. Doch das wertvolle Instrument wird gestohlen und die Musikerin wenig später ermordet. Auf höchsten Befehl muss Pfarrer Braun (Ottfried Fischer) in seiner geliebten bayerischen Heimat kriminalisieren und reist voller Freude nach Mittenwald, wo er so manches über die Kunst der Musik und die hier ansässige Tradition des Geigenbaus erfährt. Wertvolle Unterstützung erhält er von Kommissar Geiger (Peter Heinrich Brix) - obwohl der Kollege bei seinen Ermittlungen im Musikermilieu nicht immer den richtigen Ton trifft.

22:05 Uhr, MDR, Tatort: Feuertaufe

Auf einem stillgelegten Industriegelände wird eine ermordete Frau gefunden. Einzig eine Anstecknadel mit den Initialen L.I.C. gibt Hinweise auf ihre Identität. Die Hauptkommissare Ehrlicher (Peter Sodann) und Kain (Bernd Michael Lade) ermitteln, dass diese für die Firma Leipziger Immobilien Consulting stehen. Der Chef dieser Firma, Martin Forssell (Michael Mendl), steigert die Leistungsfähigkeit seiner ausschließlich weiblichen Mitarbeiter mit suggestiven Motivationskursen. Innerhalb der Immobilienfirma gibt es auffällige Verbindungen und Schicksale, denen Ehrlicher und Kain nachgehen müssen.