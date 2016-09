22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: Hart an der Grenze

Hauptkommissar Bootz (Felix Klare) wird zur Feier seines 31. Geburtstages von seiner Familie geweckt. Fröhlicher Beginn eines Arbeitstages, der für ihn einen neuen Fall und einen neuen Kollegen bereithält. Hauptkommissar Lannert (Richy Müller) aus Hamburg erlebt auf dem Arbeitsweg bereits seinen ersten Zusammenprall mit der einheimischen Bevölkerung. Rüder Beginn eines Tages, der ihm einen neuen Kollegen und seinen Premiereneinsatz in Stuttgart bringen wird. Beide haben keine Zeit zum Kennenlernen, denn ein Obdachloser hat die Leiche einer Fünfjährigen gefunden. Es gibt keine Anhaltspunkte für die Identität des Mädchens.

22:05 Uhr, MDR, Polizeiruf 110: Rot ist eine schöne Farbe

Mit einem Polizistenmord und üblen Intrigen hinter ehrbaren Fassaden müssen sich Schmücke (Jaecki Schwarz) und Schneider (Wolfgang Winkler) beschäftigen. Und das an einem ungewohnten Ort: Sie sind diesmal nicht in Halle, sondern in Erfurt im Einsatz. Dort misstraut die junge Staatsanwältin Cordes (Roswitha Schreiner) den eigenen Ermittlern. Sie hat den Verdacht, der Erfurter Polizeiapparat könnte bis in die höchsten Spitzen korrupt sein. Deswegen sollen die beiden Hallenser Kommissare den Tod eines jungen Polizisten aufklären, der bei der Explosion seines Autos ums Leben kam.

22:25 Uhr, 3sat, Unter Verdacht: Rückkehr

Eva Maria Prohacek (Senta Berger) verhört einen Kollegen vom Wirtschaftsdezernat. Der Münchner Unternehmer Alfred Dernlinger (Sigi Zimmerschied) hat den Polizisten Gerd Scheer (Milton Welsh) wegen versuchter Erpressung angezeigt. Tatsächlich scheint Scheer seine Ermittlungen wegen Steuerbetrugs gegen Dernlinger dazu benutzt zu haben, diesen zu erpressen. Scheer streitet alles ab, obwohl er immens hohe Schulden durch seine Spielsucht hat. Am nächsten Tag ist Scheer tot.