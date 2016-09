22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: Unvergessen

Ein nächtlicher Notruf aus einem fahrenden Auto alarmiert die Polizei in Kärnten: "Eisner, BKA Wien, Dienstnummer 318-12-58. Brauche Unterstützung!" Wenig später wird Oberstleutnant Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) durch einen Kopfschuss schwer verletzt und reglos hinter dem Steuer seines Wagens in einem Steinbruch aufgefunden. Als er auf der Intensivstation aufwacht, hat er nicht die geringste Ahnung, was geschehen ist. Denn er leidet unter einer "retrograden Amnesie", durch die das traumatische Erlebnis selbst ausgeblendet wird. Eine fatale Folge der Schussverletzung.

22:05 Uhr, MDR, Tatort: Mauerblümchen

Die Leipziger Kommissare Saalfeld (Simone Thomalla) und Keppler (Martin Wuttke) werden diesmal mit den Auswüchsen des modernen Arbeitsmarktes wie Zeitarbeit und illegale Beschäftigung konfrontiert. Der junge Amtsleiter Armin Lohmann wird tot in seinem Haus am Rande der Stadt aufgefunden. Der erste Verdacht, ihn getötet zu haben, fällt auf seine Ehefrau Katrin (Sophie von Kessel). Die Hauptkommissare Eva Saalfeld und Andreas Keppler finden blutige Fußspuren am Tatort, die auf die Anwesenheit einer fremden Frau in der Tatnacht hinweisen. Hat Katrin Lohmann ihren Mann aus Eifersucht getötet?