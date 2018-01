Kommissarin Lucas, Kroatien-Krimi, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Freigang

Ein besseres Alibi gibt es nicht: Holger Drake, der Hauptverdächtige im Mordfall Irina Meinert, saß zur Tatzeit in der Justizanstalt Zuffenhausen. Wie also gelangte seine DNA an den Tatort? Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ist klar: Wenn die Spurenlage korrekt ist, muss im Gefängnis etwas faul sein. Dafür spricht, dass zwei Jahre zuvor ein anderer Mordfall unaufgeklärt blieb, weil der Hauptverdächtige im selben Gefängnis einsaß. Thorsten Lannert nimmt als Peter Seiler einen Job im Vollzug an und soll nun Undercover herausfinden, was in dem Knast nicht stimmt.

21:40 Uhr, ZDFneo, Kommissarin Lucas: Löwenherz

Eine Frau verbrennt in der Nähe der Raststätte Regensburg in ihrem Auto. Schnell finden Kommissarin Lucas (Ulrike Kriener) und die ins Team zurückgekehrte Judith Marlow (Jördis Richter) heraus, dass es kein Unfall war. Der Wagen wurde angezündet, während das Opfer noch am Leben war. Die erste heiße Spur führt die Ermittler zum renommierten Schönheitschirurgen Dr. Alexander Krayenberg (Thomas Heinze), bei dem die Tote regelmäßig ästhetische Eingriffe durchführen ließ.

22:15 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Henkersmahlzeit

Aufgeregt erscheint der Edelgastronom Marco Witte (Jörg Schüttauf) bei der Polizei, um die Entführung seiner Frau anzuzeigen. Kurze Zeit später wird die übel zugerichtete Leiche der bekannten Geschäftsführerin des Restaurants "La Cantina" gefunden und zwar am Fuße eines Steinbruches. Seitens der Entführer sind bei Marco Witte keine Forderungen eingegangen und auch Schutzgeld habe das Lokal nicht gezahlt, versichert Witte gegenüber der Polizei. Welches Motiv könnte es sonst noch für den Mord geben?