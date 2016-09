Bei ihrem Nachtgang durch eine Fabrik kommt eine junge Polizistin auf mysteriöse Weise ums Leben. Zunächst sieht es so aus, als ob der Täter bei einem Einbruch überrascht worden sei. Rasch erweist sich das Verbrechen jedoch als perfekt geplante Tat, die gezielt persönlich gegen die junge Beamtin gerichtet war. Bei ihrem Versuch, den Täter zu entlarven, gerät Winnie Heller (Lisa Wagner) in die Schusslinie einiger Kollegen und bringt sich in Lebensgefahr. Die Ermittlungen führen Heller in Wiesbaden mitten in ein auffälliges Geflecht von persönlichen Spannungen und offensichtlichen Dienstverfehlungen unter den Polizeibeamten.