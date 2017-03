Kommissar Dupin, Geisterfahrer, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Geisterfahrer

Die Sanitäter Freddy (Tobias Moretti) und Emile (Fahri Ogün Yardim) sind mit ihrem Krankenwagen unterwegs durch Hamburg. Sie transportieren die üblichen Routinefälle - bis sie in einen Mord hineingezogen werden. Auf offener Straße wird auf Generalstaatsanwalt Montgomery geschossen. Emile und Freddy bringen den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. Während der Fahrt drückt Montgomery Freddy noch einen Schließfachschlüssel in die Hand. Kurz darauf stirbt er. Und plötzlich finden sich die beiden Sanitäter mitten in einer brisanten Korruptionsaffäre wieder, deren wichtigsten Schlüssel sie - im wahrsten Sinne des Wortes - in den Händen halten.