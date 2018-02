Frappierend erinnert das alles an die Situation vor einem Jahr: Der TSV 1860, damals zwei Spielklassen höher, ging sogar noch weiter; er ließ Journalisten nicht aufs Trainingsgelände und entzog einigen gar die Akkreditierung fürs Stadion.

Was der Presseboykott brachte? Nichts. Außer bundesweit negativer Publicity für den Verein, der am Ende abstieg. Denn ein nicht gegebenes Interview hat noch nie ein Spiel gewonnen, die Liga gehalten oder einen Titel geholt. Dabei geht es für die Löwen um genau das: die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern – und den Aufstieg. Möglichst schnell soll – und muss – die Rückkehr in den Profifußball gelingen.