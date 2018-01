Kommen Nerd-Fans auf ihre Kosten? TBBT-Fans aufgepasst! So wird "Young Sheldon"

"The Big Bang Theory" ist eine der erfolgreichsten Sitcoms der vergangenen Jahre, und auch das Spin-off über den Lieblings-Nerd Sheldon Cooper (Jim Parsons) erweist sich in den USA bisher als großer Hit: "Young Sheldon" wurde gerade erst um eine zweite Staffel verlängert. Am 8. Januar startet die Show endlich auch im deutschen Free-TV und läuft um 20:45 Uhr auf ProSieben, direkt im Anschluss an den neuen Folgen von "The Big Bang Theory". Doch mit den beiden Shows verhält es sich ein wenig wie mit Sheldon und seiner Mutter Mary: Sie sind zwar verwandt, legen jedoch einen sehr unterschiedlichen Ton an den Tag.