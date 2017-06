"Komfort ist mir total wichtig" Dua Lipa verrät ihr Style-Geheimnis

Wie hat sich ihr Style über die letzten Jahre verändert?

Dua Lipa: "Schwer zu sagen. Ich denke, ich bin experimentierfreudiger geworden. Jede Saison gibt es so verschiedene Styles und unterschiedliche Kleidungsstücke, die ich dann ständig trage. Bei mir läuft es so ab: Ich verliebe mich in ein Paar Schuhe oder in eine spezielle Jacke und dann orientiert sich der Rest des Outfits an diesem einen Teil."