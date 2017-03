Am 4. Februar hatte der vierfache Lahti-Weltmeister Rydzek auf der Olympia-Anlage in Pyeongchang Frenzel die Weltcup-Führung abgenommen und seither jeden Angriff abgewehrt. In Trondheim aber funktionierte das nicht mehr. Frenzel siegte vor dem Allgäuer, egalisierte den Sechs-Punkte-Rückstand und verwandelte ihn in einen Vorsprung. Was durchaus noch von Bedeutung sein kann. Sollte es aufgrund der Witterungsbedingungen in Schonach doch nicht zum großen Showdown kommen, hätte sich Frenzel schon in Trondheim seinen Traum erfüllt. Fünf Gesamtweltcup-Erfolge in Serie gab es in der Nordischen Kombination noch nie.