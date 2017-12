Kolumne Martina Ertl-Renz über Ferstls Triumph: "Der totale Wahnsinn!"

Bei den Damen habe ich weiterhin den Kampf um die große Kristallkugel im Blick. Die Amerikanerin Michaela Shiffrin ist zur Stunde das Maß aller Dinge; sie hat im kanadischen Lake Louise brilliert und bei ihrer dritten oder vierten Weltcup-Abfahrt überhaupt in ihrer Karriere sensationell und für ihre Konkurrenz in schockierender Weise den Sieg davon getragen. Aber trotzdem glaube ich an die Speed-Queen Viktoria Rebensburg, die an diesem Wochenende Punkte im Gesamtweltcup auf Shiffrin gut machen sollte.

War der Sieg in der Abfahrt von Lake Louise eine Eintagsfliege der Technikerin Shiffrin oder der Auftakt einer auf alle Disziplinen sich ausweitenden Omnipräsenz der Amerikanerin? Ich kann es noch nicht einschätzen. Zwei Super-G-Rennen stehen auf dem Programm. Die Spezial-Disziplin von Viktoria also, in der anderes Material gefahren und in der auch andere Radien durchfahren werden müssen als in den Spezialdisziplinen einer Michaela Shiffrin. Wenn Shiffrin an diesem Wochenende wieder in den Speed-Disziplinen hoch punktet, ist sie für mich die Topfavoritin auf den Gesamtweltcupsieg in dieser Saison und in der Position, die erfolgreichste Athletin der Spiele in Südkorea zu werden.

Herzlichst,

Ihre Martina Ertl-Renz

