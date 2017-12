Kolumne Martina Ertl-Renz: "Trauer auf den Pisten"

Ich bin fassungslos, unendlich traurig und in Gedanken bei der Familie. Diese Nachricht hat mich bis ins Mark erschüttert und ich kann kaum Worte dafür finden. Der 17 alte Skirennläufer Max Burkhart vom Skiklub Partenkirchen erlag seinen Verletzungen, nachdem er in Lake Louise schwer gestürzt war. Max Burkhart war Mitglied des bayerischen Skiverbands und Schüler auf der Sugar Bowl Academy in Kalifornien am Fuße des Ski-Resorts am Mount Lincoln. In Lake Louise wollte er auf der Weltcupstrecke bei einem Rennen der NorAm-Serie Punkte für die Ranglisten der FIS sammeln. Ein junger Athlet, der Spaß und Lebensfreude versprühte, und der seine Ziele rund ums Skifahren fest im Blick hatte, ist auf tragische Weise ums Leben gekommen.