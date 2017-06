Gegen 11:30 Uhr, fuhr der Konvoi – bestehend aus drei Bussen und zwei Streifenwagen – von der Landshuter Allee über die Nymphenburger Straße mit Blaulicht zum Oberlandesgericht. Andere Autofahrer warteten am Straßenrand, um die fünf Fahrzeuge passieren zu lassen. Augenzeuge Hans G. (Name geändert), der am Straßenrand wartete, berichtete der AZ, der Konvoi sei schnell unterwegs gewesen.