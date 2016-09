München – Los gingen die Probleme mitten im Berufsverkehr. Gegen 7.30 Uhr kollabierte eine Frau in einer S-Bahn. Der Zug stoppte an der Hackerbrücke, ein Notarztteam kümmerte sich um die Frau. Doch damit war die Strecke in Richtung Ostbahnhof blockiert. Die Störung wirkte sich sofort auf die übrigen Linien aus. Manche Züge hatten bis zu 15 Minuten Verspätung. Die S 1 zum Flughafen begann und endete im Starnberger Flügelbahnhof. Dazu kam eine Störung am Leuchtenbergring, die für zusätzliche Probleme sorgte.