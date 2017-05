Kollaboration dank Zufallsbegegnung Demi Lovato launcht ihre Sportkollektion für Kate Hudson

Über die Kollektion verrät Lovato: "Wenn ich ins Gym gehe, fühle ich mich gut und das wollte ich auch auf die Linie übertragen. Es ist wichtig, sich in dem, was man trägt, wohlzufühlen." Außerdem gehe es darum, "innere Stärke zu finden und Spaß zu haben". Es war übrigens eine zufällige Begegnung der Hollywood-Damen im Fitnessstudio, die dazu führte, dass der Stein für das Projekt ins Rollen kam. "Wir haben geplaudert und ich war begeistert, was sie mit Fabletics schon erreicht hat. Und jetzt sind wir hier!", erzählte der ehemalige Disney-Star stolz.