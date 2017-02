Und so gab sich auch Trainer Markus Gisdol vor dem Klassiker alle Mühe, den kollektiven Blackout vom Wochenende aus den Köpfen zu bekommen. Man habe "deutlich und klar" darüber gesprochen, doch man müsse nun "schnell wieder nach vorne schauen". Die Minus-Leistung seiner Profis? Nach eigenem Bekunden abgehakt. Der Spott der ganzen Fußball-Republik? Offenbar verdaut.

Gegen "exzellente" Gladbacher bestehe schließlich die Chance auf das Halbfinale. "Das ist eine tolle Sache", sagte Gisdol und verwies auf die jüngste Heimstärke seiner Mannschaft: "Wir haben speziell zu Hause gezeigt, dass wir richtig gute Leistungen abliefern können." In sechs Spielen blieben die Norddeutschen im Volksparkstadion zuletzt ungeschlagen, besiegten dabei im Pokal-Achtelfinale auch den 1. FC Köln (2:0).

Papadopoulos und Wood wieder zurück

Doch auch Gisdol weiß: Eine weitere Niederlage - und das zarte Pflänzchen des Aufschwungs im Abstiegskampf (zuvor sieben Punkte aus drei Liga-Spielen) wäre dahin, die Krise an der Elbe vor den wichtigen Wochen des Saison-Endspurts wohl wieder zurück.

Umso wichtiger wiegt da die Rückkehr von Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos (Schulter) und Top-Stürmer Bobby Wood (Oberschenkel). Beide wurden in München schmerzlich vermisst und könnten am Mittwoch wieder zum Einsatz kommen.

Die Pokal-Erinnerungen der Hamburger an die Borussia sind übrigens gut: Die vergangenen drei Duelle der beiden Teams im Cup-Wettbewerb gewann der HSV. Im bis dato letzten Aufeinandertreffen im Halbfinale vor 30 Jahren hieß es am Ende 1:0, die Hanseaten holten anschließend den Pokal - den bis heute letzten großen Titel der Vereinsgeschichte.

Und Gladbach? Das Team von Trainer Dieter Hecking reist als beste Rückrundenmannschaft und mit dem Selbstvertrauen von sechs Siegen aus den letzten acht Pflichtspielen in den Norden. "Unser Ziel ist es, das Halbfinale zu erreichen", sagte Hecking bei der Presskonferenz am Dienstag, deutete nach dem viel diskutierten 2:0-Erfolg in Ingolstadt mit dem Handtor von Kapitän Lars Stindl aber eventuelle Wechsel an. "Es wird auch wichtig sein, dass wir von der Bank aus reagieren können", sagte der Coach.

Auf eine Borussia, die angesichts der kräftezehrenden Aufholjagd in der Liga und der Achtelfinal-Teilnahme in der Europa League einen Gang zurückschaltet, darf in Hamburg jedoch keiner spekulieren. Das Thema Belastung lassen die Gladbacher Verantwortlichen als Ausrede nicht gelten. "Wenn man Erfolg hat, spielt die Müdigkeit keine Rolle", stellte Sportdirektor Max Eberl klar.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Hamburger SV: Adler - Sakai, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek - Walace, Jung - Waldschmidt, Holtby, Kostic - Wood. - Trainer: Gisdol

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt - Kramer, Dahoud - Herrmann, Hofmann - Stindl, Raffael. - Trainer: Hecking

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)