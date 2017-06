Königspaar der Niederlande im Vatikan Fröhliches Wiedersehen mit Papst Franziskus

Ja, selbst der Papst kann hohen Besuch bekommen. So wie am Donnerstag, als König Willem-Alexander (50) und Königin Máxima (46) der Niederlande im Vatikan zu Gast waren. Das royale Paar wurde schon zum insgesamt dritten Mal von Papst Franziskus empfangen. Und das, obwohl Willem-Alexander gar kein Katholik, sondern Protestant ist. Mehr über Máxima erfahren Sie in dem Buch "Máxima: Königin der Niederlande" - gleich hier bestellen!