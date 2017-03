Königsdorf bei Bad Tölz Brutaler Doppelmord heute bei "Aktenzeichen XY"

"Wir haben da den totalen Abgrund erlebt"

Im Interview mit Focus Online nannte "Aktenzeichen"-Moderator Rudi Cerne den Gewaltexzess einen "totalen Abgrund". Angeblich wurde ein Opfer im Gesicht so übel zugerichtet, dass eine zweifelsfreie Identifikation bislang noch nicht möglich war. Dass der Fall kurzfristig in die Sendung aufgenommen wurde, die am heutigen Mittwoch um 20:15 Uhr im ZDF läuft, erklärt Cerne mit der dringenden Suche nach Zeugen: "Die Ermittler haben im Bereich der Wohnung und im näheren Umkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen-Königsdorf bereits alle möglichen Personen vernommen, Personen aus dem Umfeld zum Beispiel. Jetzt geht es darum, den Kreis auszuweiten. Wer hat in der Umgebung Beobachtungen gemacht, die wichtig sein könnten? Hat jemand Menschen gesehen, die herumgeschlichen sind, die einfach nicht ins Stadtbild passen? [...] Die Ermittler sind generell für jeden Hinweis dankbar. Einer von ihnen wird [...] auch im Studio sein."