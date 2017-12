Ausreise nach Köln geplant

Auch in Deutschland können Ausreisesperren gegen Ausländer verhängt werden, denen der Prozess gemacht werden soll. Zwei Jahre sind aber aus Sicht von Experten eine unzumutbar lange Zeit. Die deutsche Botschaft bemühte sich daher schon lange, die gegen Garip verhängte Ausreisesperre aufheben zu lassen. Zum Prozess am Dienstag kam der deutsche Botschafter Martin Erdmann als Beobachter. Nach der Entscheidung des Gerichts war ihm die Erleichterung ebenso anzumerken wie Garip, der nun "so schnell wie möglich" nach Köln ausreisen will.

Mit der Aufhebung der Ausreisesperre ist die türkische Seite der Bundesregierung nun entgegengekommen - wie zuvor schon mit der Freilassung von Peter Steudtner und Mesale Tolu aus der U-Haft. Immer noch sind aber nach Einschätzung der Bundesregierung mindestens acht Deutsche aus politischen Gründen in der Türkei hinter Gittern, darunter der Welt-Korrespondent Deniz Yücel. Die Familien der anderen sieben Betroffenen wünschen keine Öffentlichkeit.

Acht Deutsche sind weiterhin politisch Inhaftierte

"Es sind nach wie vor viele Deutsche hier in Haft oder werden festgehalten", sagte Linken-Vizefraktionschefin Heike Hänsel. "Ich betrachte die deutschen Staatsbürger hier als Geiseln." Einen Frühling in den frostigen deutsch-türkischen Beziehungen sieht Hänsel daher noch lange nicht aufziehen. Die Linken-Politikerin war als einzige Bundestagsabgeordnete beim Tolu-Prozess, auch beim Verfahren gegen Garip war sie als Beobachterin zugegen.

Hänsel betont zugleich, dass eine Freilassung aus der U-Haft nicht mit einem Freispruch zu verwechseln ist. Tolu, Steudtner und auch Garip können immer noch verurteilt werden. "Es gibt bisher keine Anklage, die fallengelassen worden ist", sagt Hänsel. "Deswegen spreche ich auch von Freilassung zweiter Klasse, denn es ist bei keinem der deutschen Staatsbürger bisher ein Freispruch erfolgt."

