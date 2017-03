Knutschend in L.A. erwischt Hat sich Kate Hudson wieder einen Musiker geangelt?

Hollywood-Star Kate Hudson (37, "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen" ) weiß, auf welche Art Mann sie steht: Musik soll er machen! Nach ihrer Ehe mit Black-Crowes-Sänger Chris Robinson (50) und der Verlobung mit Muse-Mastermind Matthew Bellamy (38) hat sich Hudson nun offenbar den nächsten Mucker geangelt. Auf den Straßen von L.A. ist die blonde Mimin am Wochenende beim Knutschen mit dem Sänger und Gitarristen Danny Fujikawa erwischt worden, wie das "Us Magazine" berichtet.