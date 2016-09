Im September 2014 wurde der 28-jährige in München beim Autofahren ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt erwischt. Was folgte, war eine Ordnungswidrigkeit mit 30 Euro Bußgeld. Offensichtlich nahm es der Autofahrer nicht so genau mit dem Knöllchen, die Bußgeldstelle verzeichnete bis dato keinen Geldeingang.