Horror-Verletzung in der U19-Champions-League: Nach einem Zweikampf renkte sich Dario Scuderi von Borussia Dortmund das Knie aus.

Warschau - Mit schmerzverzerrtem Gesicht liegt Dario Scuderi am Boden, der Unterschenkel steht in einem vollkommen unnatürlichem Winkel vom Körper weg. Der 18-jährige Italiener hatte sich soeben in einem Zweikampf das Knie ausgerenkt, es war aus dem Gelenk gesprungen.